Космічний телескоп Джеймса Вебба зробив неймовірно гарний знімок народження зірки. Зараз їй лише кілька десятків тисяч років, але коли вона виросте, то буде дуже схожа на наше Сонце, уточнили в NASA.

На фото по центру розташована горизонтальна рожева хмара, яка отримала назву Гербіґ-Гаро 211. Всередині видно темну пляму. Новонароджена зірка розташована приблизно за тисячу світлових років від Землі. Вчені кажуть, що це один з наймолодших і найближчих об’єктів такого типу.

– При народженні зірка випромінює надзвукові пучки матерії, які можуть простягатися на кілька світлових років, – зазначив професор Том Рей з Дублінського інституту перспективних досліджень.

Він порівняв ці промені зі світловим мечем з саги Зоряні війни. Зокрема, з таким ми бачили в одній зі сцен Рей у частині Скайвокер. Сходження.

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Потоки газу та пилу, розташовані по обидва боки, свідчать про те, що зірка збільшується в розмірах. До речі, саме газ та пил заважають побачити обʼєкт із Землі. Проте, це під силу інфрачервоному світлу телескопа.