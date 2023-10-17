Європейське космічне агентство створило анімацію з зображень камер зонда, що вже протягом 20 років складає мапу поверхні Марса. Приголомшливе відео науковці назвали Політ над лабіринтом ночі (Noctis Labyrinthus).

Космічний апарат Mars Express прибув на Червону планету у грудні 2003 року. За два десятиліття він зробив тисячі знімків, зокрема, зафіксував розірваний ландшафт каньйонів, які розташовані між марсіанськими долинами Марінерис і величезними вулканами виступу Тарсіс.

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Вчені об’єднали ці фото, щоби створити анімацію, яка демонструє лабіринт з долин протяжністю 1,2 тис. км, шириною в 30 км та глибиною у 6 км. Для порівняння земний Гранд-Каньйон в Арізоні має у найширшому місці сягає 29 км і 1,8 км – у найглибшому.

Лабіринт ночі на четвертій планеті від Сонця дорівнює довжині Італії або довжині річки Рейн від її витоку в Альпах до Північного моря. Він розташований у західному кінці долини Марінеріс. Це вражаюче місце відоме як Великий каньйон Марса. Науковці кажуть, що лабіринт долин утворився мільйони років тому, коли кора планети набрякла в результаті тектонічної та вулканічної активності.

– Коли кора випиналася в місцевості Тарсіс, то розтягувала навколишню територію. Так утворювались тріщини глибиною в кілька кілометрів, – розповіли в в ЄКА.

Для створення тривимірної картинки фахівці також використовували топографічну інформацію з цифрової моделі місцевості. В результаті вийшла відеоанімація, яка дає глядачеві відчуття перебування в гелікоптері під час дослідження Червоної планети.