Для колонізації Марса може знадобитися всього 22 людини, однак це за умови, що вони належать до відповідного типу особистості. Але не всі вчені згодні з таким твердженням.

Дослідники використовували комп’ютерну програму, відому як агентно-орієнтована модель (ABM), щоб передбачити, скільки людей буде необхідно, щоб підтримувати колонію на Марсі. ABM моделює, наскільки добре групи реагують на складні сценарії залежно від їхніх типів особистості. Про це йдеться у статті дослідників.

Загалом модель розглядала чотири типи особистості:

приємні – не схильні до суперництва чи агресії;

соціуми, які є екстравертами та досягають успіху в соціальних мережах;

реактивні люди, яким важко впоратися зі змінами в розпорядку дня;

невротики, які є дуже конкурентоспроможними та агресивними.

Потім модель змінювала кількість кожного типу під час виконання ключових завдань, як-от марсіанський видобуток корисних копалин і сільське господарство.

Дослідники виявили, що якби більшість людей були “приємними”, тоді тільки 22 людини могли б утримувати колонію. Невротиків і реактивних людей знадобилося б більше.

Однак дослідження має серйозні прогалини. Наприклад, модель передбачала, що хтось інший побудував інфраструктуру колонії, наприклад, будівлі, транспортні засоби та інше обладнання. Передбачалося також, що перші колоністи мали семирічний запас енергії від мініядерного реактора, подібного до тих, що живлять марсоходи, а також що вони отримували регулярне постачання із Землі.

Крім того, у дослідженні змоделювали тільки перші 28 років колонії. Моделі вважалися успішними, якщо принаймні 10 осіб вижили б до кінця місії.