Европейское космическое агентство (ЕКА) создало анимацию из изображений камер зонда, который уже в течение 20 лет составляет карту поверхности Марса. Потрясающее видео ученые назвали Полет над лабиринтом ночи (Noctis Labyrinthus).

Космический аппарат Mars Express прибыл на Красную планету в декабре 2003 года. За два десятилетия он сделал тысячи снимков, в частности зафиксировал разорванный ландшафт каньонов, которые расположены между марсианскими долинами Маринерис и огромными вулканами выступа Тарсис.

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Ученые объединили эти фото, чтобы создать анимацию, которая демонстрирует лабиринт из долин протяженностью 1,2 тыс. км, шириной в 30 км и глубиной в 6 км. Для сравнения земной Гранд-Каньон в Аризоне в самом широком месте достигает 29 км и 1,8 км — в самом глубоком.

Лабиринт ночи на четвертой планете от Солнца равен длине Италии или длине реки Рейн от ее истока в Альпах до Северного моря. Он расположен в западном конце долины Маринерис. Это впечатляющее место известно как Большой каньон Марса. Ученые говорят, что лабиринт долин образовался миллионы лет назад, когда кора планеты разбухла в результате тектонической и вулканической активности.

— Когда кора выпячивалась в местности Тарсис, то растягивала окружающую территорию. Так образовывались трещины глубиной в несколько километров, — рассказали в в ЕКА.

Для создания трехмерной картинки специалисты также использовали топографическую информацию из цифровой модели местности. В результате получилась видеоанимация, которая дает зрителю ощущение пребывания в вертолете во время исследования Красной планеты.