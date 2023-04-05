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Вчені навчили робота-собаку DribbleBot грати в футбол

5 Квітня 2023, 13:44
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Робот

Американські дослідники розробили чотириногого собакоподібного робота DribbleBot, який може грати у футбол на різній місцевості. Він здатний змагатися на траві, піску, багнюці та снігу, тобто переміщатися нерівною землею.

Робот зі штучним інтелектом використовує поєднання бортового розпізнавання та навчання, щоб маневрувати м’ячем, відхиляючись від професійної ігрової майстерності.

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– Робот намагається одночасно бігати й маніпулювати м’ячем, – сказав науковий співробітник лабораторії штучного інтелекту Improbable Яндонг Джі.

Він може бачити все навколо і застосовувати гальма або змінювати курс, коли це необхідно, може відчувати різні умови за допомогою своїх датчиків двигуна. Додаткові камери на голові та тілі також дають йому змогу краще бачити місцевість.

Можливо, DribbleBot ніколи не вийде на поле, та інженери сподіваються, що такі роботи з ногами будуть використовуватися в небезпечних зонах стихійних лих, які можуть мати мінливий ландшафт, або для допомоги в транспортуванні об’єктів.

– Якщо ви подивитеся навколо сьогодні, більшість роботів колісні, але уявіть, що є сценарій стихійного лиха, повені або землетрусу, і ми хочемо, щоб роботи допомагали людям у процесі пошуку й порятунку, – пояснив головний дослідник CSAIL і директор лабораторії Improbable AI Пулкіт Агравал.

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Джерело
The Telegraph
Теги
Робот Робототехніка
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