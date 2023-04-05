Американські дослідники розробили чотириногого собакоподібного робота DribbleBot, який може грати у футбол на різній місцевості. Він здатний змагатися на траві, піску, багнюці та снігу, тобто переміщатися нерівною землею.

Робот зі штучним інтелектом використовує поєднання бортового розпізнавання та навчання, щоб маневрувати м’ячем, відхиляючись від професійної ігрової майстерності.

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– Робот намагається одночасно бігати й маніпулювати м’ячем, – сказав науковий співробітник лабораторії штучного інтелекту Improbable Яндонг Джі.

Він може бачити все навколо і застосовувати гальма або змінювати курс, коли це необхідно, може відчувати різні умови за допомогою своїх датчиків двигуна. Додаткові камери на голові та тілі також дають йому змогу краще бачити місцевість.

Можливо, DribbleBot ніколи не вийде на поле, та інженери сподіваються, що такі роботи з ногами будуть використовуватися в небезпечних зонах стихійних лих, які можуть мати мінливий ландшафт, або для допомоги в транспортуванні об’єктів.