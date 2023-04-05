Американские исследователи разработали четырехногого собакообразного робота DribbleBot, который может играть в футбол на разной местности. Он способен соревноваться на траве, песке, грязи и снегу, то есть перемещаться по неровной земле.
Робот с искусственным интеллектом использует сочетание бортового распознавания и обучения, чтобы маневрировать мячом, отклоняясь от профессионального игрового мастерства.
— Робот пытается одновременно бегать и манипулировать мячом, — сказал научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта Improbable Яндонг Джи.
Он может видеть окружающую среду и применять тормоза или менять курс, когда это необходимо, может чувствовать различные условия с помощью своих датчиков двигателя. Дополнительные камеры на голове и теле также позволяют ему лучше видеть местность.
Возможно, DribbleBot никогда не выйдет на поле, инженеры надеются, что подобные роботы с ногами будут использоваться в опасных зонах стихийных бедствий, с изменяющимся ландшафтом, или для помощи в транспортировке объектов.
— Если вы посмотрите вокруг сегодня, большинство роботов – колесные, но представьте, что есть сценарий стихийного бедствия, наводнения или землетрясения, и мы хотим, чтобы роботы помогали людям в процессе поиска и спасения,- объяснил главный исследователь CSAIL и директор лаборатории Improbable AI Пулкит Агравал.