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Ученые научили робота-собаку DribbleBot играть в футбол

5 апреля 2023, 13:44
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Робот

Американские исследователи разработали четырехногого собакообразного робота DribbleBot, который может играть в футбол на разной местности. Он способен соревноваться на траве, песке, грязи и снегу, то есть перемещаться по неровной земле.

Робот с искусственным интеллектом использует сочетание бортового распознавания и обучения, чтобы маневрировать мячом, отклоняясь от профессионального игрового мастерства.

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— Робот пытается одновременно бегать и манипулировать мячом, — сказал научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта Improbable Яндонг Джи.

Он может видеть окружающую среду и применять тормоза или менять курс, когда это необходимо, может чувствовать различные условия с помощью своих датчиков двигателя. Дополнительные камеры на голове и теле также позволяют ему лучше видеть местность.

Возможно, DribbleBot никогда не выйдет на поле, инженеры надеются, что подобные роботы с ногами будут использоваться в опасных зонах стихийных бедствий, с изменяющимся ландшафтом, или для помощи в транспортировке объектов.

— Если вы посмотрите вокруг сегодня, большинство роботов – колесные, но представьте, что есть сценарий стихийного бедствия, наводнения или землетрясения, и мы хотим, чтобы роботы помогали людям в процессе поиска и спасения,- объяснил главный исследователь CSAIL и директор лаборатории Improbable AI Пулкит Агравал.

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Источник
The Telegraph
Теги
Робот Робототехника
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