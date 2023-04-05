Американские исследователи разработали четырехногого собакообразного робота DribbleBot, который может играть в футбол на разной местности. Он способен соревноваться на траве, песке, грязи и снегу, то есть перемещаться по неровной земле.

Робот с искусственным интеллектом использует сочетание бортового распознавания и обучения, чтобы маневрировать мячом, отклоняясь от профессионального игрового мастерства.

Сейчас смотрят

— Робот пытается одновременно бегать и манипулировать мячом, — сказал научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта Improbable Яндонг Джи.

Он может видеть окружающую среду и применять тормоза или менять курс, когда это необходимо, может чувствовать различные условия с помощью своих датчиков двигателя. Дополнительные камеры на голове и теле также позволяют ему лучше видеть местность.

Возможно, DribbleBot никогда не выйдет на поле, инженеры надеются, что подобные роботы с ногами будут использоваться в опасных зонах стихийных бедствий, с изменяющимся ландшафтом, или для помощи в транспортировке объектов.