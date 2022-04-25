На тлі війни України з Росією, Ілон Маск та його компанія SpaceX передали понад 10 тис. терміналів Starlink. Ці девайси потрібні для підключення до супутникового інтернету, який лише днями став доступним для всіх українців. Щоправда, щоб скористатися передовою технологією, одного бажання замало.

У Держспецзв’язку розповіли подробиці про новинку, а також як під’єднатися до Starlink.

Що таке Starlink та хто може ним користуватися в Україні

Starlink – це передовий проєкт, який за допомогою величезної кількості супутників на навколоземній орбіті та терміналів надає доступ до швидкісного інтернету у будь-якій точці Землі.

Компанія SpaceX та Ілон Маск під’єднали технологію в Україні ще наприкінці лютого, коли Росія розпочала широкомасштабне вторгнення. Протягом війни нашій країні безкоштовно відправили понад 10 тис. терміналів для підключення до Starlink – вони використовувалися військовими, а також на об’єктах критично важливої ​​інфраструктури.

Хто може користуватися Starlink та як підключитися

Вже з 20 квітня в Україні можна підключатись до супутникового інтернету Ілона Маска всім охочим.

Читайте також: Інтернет Starlink в Україні став доступним для кожного

Для цього потрібен спеціальний термінал, який активно продає Starlink. Він доступний разом із супутниковою тарілкою. Його постачанням займається компанія Ілона Маска — в комплект також входять інструкції для підключення та використання. Як підключитись до Starlink можна дізнатися і на сайті компанії.

У Держспецзв’язку стверджують, що процес підключення досить простий – потрібно з’єднати антену з терміналом за допомогою кабелю, а потім під’єднати до електромережі. Також необхідно налаштувати й смартфон – потрібно завантажити програму Starlink з App Store або Google Play, залежно від ОС пристрою. Інструкція у програмі підкаже подальші дії.

Якщо немає термінала Starlink, можна отримати доступ до супутникової мережі через пристрій іншого користувача. Тільки він вирішує – користуватися інтернетом самостійно, або надати доступ іншим.

Скільки коштує термінал Starlink та де його купити

Пристрої для підключення до супутникового зв’язку коштує досить дорого – $500 за термінал та антену. Проте за послуги компанії доведеться платити ще $99 на місяць як абонентську плату.

Зараз набір можна придбати на сайті www.starlink.com у країнах, де є представництво компанії. В Україні лише планують відкрити офіс Starlink для підтримки клієнтів та подальшого надання послуг.