В Україні розробили спеціальний застосунок Rescue from Explosion, який допомагає визначити приблизну відстань до вибуху. У підрахунках програма керується швидкістю поширення світла і звуку.

Побачивши спалах, користувачу потрібно натиснути кнопку Почати, а почувши звук вибуху — Призупинити.

Далі програма вирахує інтервал між цими двома показниками, на основі якого можна припустити відстань до вибуху або блискавки.

Розробник застосунку Артем Бурдук стверджує, що програма не збирає і не передає жодних даних, тому її використання безпечне.

Наразі застосунок доступний для пристроїв на Android, проте скоро він з’явиться і для iOS. До речі, сервіс вже тестують бійці територіальної оборони.