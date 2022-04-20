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В Україні запустили додаток, який визначає відстань до вибуху

20 Квітня 2022, 20:19
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
телефон, взрыв
Джерело: Pexels

В Україні розробили спеціальний застосунок Rescue from Explosion, який допомагає визначити приблизну відстань до вибуху. У підрахунках програма керується швидкістю поширення світла і звуку.

Побачивши спалах, користувачу потрібно натиснути кнопку Почати, а почувши звук вибуху — Призупинити.

Далі програма вирахує інтервал між цими двома показниками, на основі якого можна припустити відстань до вибуху або блискавки.

Розробник застосунку Артем Бурдук стверджує, що програма не збирає і не передає жодних даних, тому її використання безпечне.

Наразі застосунок доступний для пристроїв на Android, проте скоро він з’явиться і для iOS. До речі, сервіс вже тестують бійці територіальної оборони.

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Теги
Війна в Україні, Вибух
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