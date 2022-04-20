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В Украине запустили приложение, которое определяет расстояние до взрыва

20 апреля 2022, 20:19
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
телефон, взрыв
Источник: Pexels

В Украине разработали специальное приложение Rescue from Explosion, которое помогает определить приблизительное расстояние до взрыва. В подсчетах программа управляется быстротой распространения света и звука.

Увидев вспышку, пользователю нужно нажать кнопку Начать, а услышав звук взрыва – Приостановить.

Далее программа рассчитает интервал между этими двумя показателями, на основе которого можно предположить расстояние до взрыва или молнии.

Разработчик приложения Артем Бурдук утверждает, что программа не собирает и не передает никаких данных, поэтому ее использование является безопасным.

На данный момент приложение доступно для устройств на Android, однако скоро оно появится и для iOS. К слову, сервис уже тестируют бойцы территориальной обороны.

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Теги
Війна в Україні, Взрыв
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