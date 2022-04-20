В Украине разработали специальное приложение Rescue from Explosion, которое помогает определить приблизительное расстояние до взрыва. В подсчетах программа управляется быстротой распространения света и звука.
Увидев вспышку, пользователю нужно нажать кнопку Начать, а услышав звук взрыва – Приостановить.
Далее программа рассчитает интервал между этими двумя показателями, на основе которого можно предположить расстояние до взрыва или молнии.
Разработчик приложения Артем Бурдук утверждает, что программа не собирает и не передает никаких данных, поэтому ее использование является безопасным.
На данный момент приложение доступно для устройств на Android, однако скоро оно появится и для iOS. К слову, сервис уже тестируют бойцы территориальной обороны.