В Україні запрацював сервіс ODB Auto, який може надавати інформацію про власника авто після сканування номерних знаків транспорту. Новинку зручно використовувати на блокпостах навіть у темний час доби.

Розробкою займався програміст та засновник благодійної програми IT-Паросток Андрій Роговський.

– В основі програми використовується машинний алгоритм розпізнавання автомобільних номерів, який працює з даними Opendatabot та системою іншого надійного партнера, з яким співпрацюють поліцейські служби, – заявив Андрій.

Відомо, що система коректно працює у 24 областях України та Криму.

Мета програми – знизити навантаження на СБУ та ТРО, які щодня перевіряють автомобілі на блокпостах та кордонах областей нашої країни. Раніше для перевірки реєстраційних номерів транспорту потрібно більше часу, оскільки дані для пошуку вводилися вручну. Це створює складності як для правоохоронних органів, так і для водіїв, які змушені стояти у заторах.

З переваг програми – мінімальне енергоспоживання смартфона при використанні. Все завдяки продуманій системі обробки даних – це є критично важливим на тлі нинішньої ситуації в Україні.

Завантажити програму ODB Auto можна на всі сучасні смартфони на ОС Android та iOS.