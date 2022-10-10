Мережеві дані в режимі реального часу показують збої в роботі інтернету в багатьох регіонах України.

Збої пов’язані з відключенням електроенергії на тлі нових російських атак на Київ та інші українські міста. Про це в Twitter повідомляє сторожова організація, яка стежить за кібербезпекою і управлінням інтернетом NetBlocks.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show internet disruptions in multiple regions of #Ukraine, attributed to power cuts amid new Russian attacks targeting Kyiv and other cities; incident understood to be reprisal for #CrimeanBridge attack ???? Background: https://t.co/S0qJQ7CJD3 pic.twitter.com/GNQ4zQ46Ks — NetBlocks (@netblocks) October 10, 2022 Зараз дивляться

Так, найбільші проблеми відзначені у Хмельницькій, Львівській та Полтавській областях, а також у Житомирі та Харкові.

Раніше ми також писали про глобальний збій в Telegram. Користувачі месенджера зазначають, що додаток погано вантажиться, повідомлення приходять із затримкою, а також проблеми з відправкою і отриманням медіафайлів.