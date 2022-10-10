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В Україні в багатьох регіонах збої в роботі інтернету

10 Жовтня 2022, 11:34
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
В Україні в багатьох регіонах збої в роботі інтернету
Джерело: Pixabay

Мережеві дані в режимі реального часу показують збої в роботі інтернету в багатьох регіонах України.

Збої пов’язані з відключенням електроенергії на тлі нових російських атак на Київ та інші українські міста. Про це в Twitter повідомляє сторожова організація, яка стежить за кібербезпекою і управлінням інтернетом NetBlocks.

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Так, найбільші проблеми відзначені у Хмельницькій, Львівській та Полтавській областях, а також у Житомирі та Харкові.

Раніше ми також писали про глобальний збій в Telegram. Користувачі месенджера зазначають, що додаток погано вантажиться, повідомлення приходять із затримкою, а також проблеми з відправкою і отриманням медіафайлів.

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