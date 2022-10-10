Сетевые данные в режиме реального времени показывают сбои в работе интернета во многих регионах Украины.

Сбои связаны с отключением электроэнергии на фоне новых российских атак на Киев и другие украинские города. Об этом в Twitter сообщает сторожевая организация, которая следит за кибербезопасностью и управлением интернетом NetBlocks.

⚠️ Confirmed: Real-time network data show internet disruptions in multiple regions of #Ukraine, attributed to power cuts amid new Russian attacks targeting Kyiv and other cities; incident understood to be reprisal for #CrimeanBridge attack ???? Background: https://t.co/S0qJQ7CJD3 pic.twitter.com/GNQ4zQ46Ks — NetBlocks (@netblocks) October 10, 2022 Сейчас смотрят

Так, наибольшие проблемы отмечены в Хмельницкой, Львовской и Полтавской областях, а также в Житомире и Харькове.

Ранее мы также писали о глобальном сбое в Telegram. Пользователи мессенджера отмечают, что приложение плохо грузится, сообщения приходят с задержкой, а также проблемы с отправкой и получением медиафайлов.