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В Украина во многих регионах сбои в работе интернета

10 октября 2022, 11:34
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
В Украина во многих регионах сбои в работе интернета
Источник: Pixabay

Сетевые данные в режиме реального времени показывают сбои в работе интернета во многих регионах Украины.

Сбои связаны с отключением электроэнергии на фоне новых российских атак на Киев и другие украинские города. Об этом в Twitter сообщает сторожевая организация, которая следит за кибербезопасностью и управлением интернетом NetBlocks.

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Так, наибольшие проблемы отмечены в Хмельницкой, Львовской и Полтавской областях, а также в Житомире и Харькове.

Ранее мы также писали о глобальном сбое в Telegram. Пользователи мессенджера отмечают, что приложение плохо грузится, сообщения приходят с задержкой, а также проблемы с отправкой и получением медиафайлов.

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