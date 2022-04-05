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Інтернет

В Дія повернулася функція реєстрації організацій: покрокова інструкція

5 Квітня 2022, 16:33
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Смартфон
Джерело: Unsplash

У порталі Дія знову запрацювала функція реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю. Раніше цю можливіcть обмежили на тлі відключення всіх державних регістрів для захисту цих українців.

Про це заявили в Мінцифрі, а також створили інструкцію, як зареєструвати організацію онлайн:

  1. Авторизуйтесь у сервісі Дія;
  2. Заповніть онлайн-форму;
  3. Виберіть потрібні опції модельного статуту або редакцію статуту за замовчуванням;
  4. Уважно перевірте дані та використовуйте електронний підпис для документів.

Після цього заяву буде автоматично надіслано до державного реєстру. Про результати заявки буде повідомлено у сервісі Дія, а також за допомогою електронного листа на пошту. У Мінцифрі нагадали про перевагу процесу онлайн – більше не потрібно відвідувати установи, стояти у чергах та носитися з паперами.

Нагадаємо, що у Дія повертаються корисні державні послуги для українців. Наприклад, з початку квітня фізичні особи-підприємці можуть вносити зміни до ФОП або закривати його. Всі ці послуги надаються українцям онлайн, що є критично важливим на тлі широкомасштабного вторгнення Росії з 24 лютого.

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Джерело
Міністерство цифрової трансформації
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