У порталі Дія знову запрацювала функція реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю. Раніше цю можливіcть обмежили на тлі відключення всіх державних регістрів для захисту цих українців.

Про це заявили в Мінцифрі, а також створили інструкцію, як зареєструвати організацію онлайн:

Авторизуйтесь у сервісі Дія; Заповніть онлайн-форму; Виберіть потрібні опції модельного статуту або редакцію статуту за замовчуванням; Уважно перевірте дані та використовуйте електронний підпис для документів.

Після цього заяву буде автоматично надіслано до державного реєстру. Про результати заявки буде повідомлено у сервісі Дія, а також за допомогою електронного листа на пошту. У Мінцифрі нагадали про перевагу процесу онлайн – більше не потрібно відвідувати установи, стояти у чергах та носитися з паперами.

Нагадаємо, що у Дія повертаються корисні державні послуги для українців. Наприклад, з початку квітня фізичні особи-підприємці можуть вносити зміни до ФОП або закривати його. Всі ці послуги надаються українцям онлайн, що є критично важливим на тлі широкомасштабного вторгнення Росії з 24 лютого.