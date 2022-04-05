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В Дія вернулась функция регистрации организаций: пошаговая инструкция

5 апреля 2022, 16:33
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Смартфон
Источник: Unsplash

В портале Дія снова заработала функция регистрации общества с ограниченной ответственностью. Ранее эту возможность ограничили на фоне отключения всех государственных регистров для защиты данных украинцев.

Об этом заявили в Минцифре, а также создали инструкцию, как зарегистрировать организацию онлайн:

  1. Авторизируйтесь в сервисе Дія;
  2. Заполните онлайн-форму;
  3. Выберите необходимые опции модельного устава или редакцию устава по умолчанию;
  4. Внимательно проверьте данные и используйте электронную подпись для документов.

После этого заявление будет автоматически отправлено в государственный регистр. О результатах заявки будет уведомлено в сервисе Дія, а также с помощью электронного письма на почту. В Минцифре напомнили о преимуществе процесса онлайн — больше не нужно посещать учреждения, стоять в очередях и носиться с бумагами.

Напомним, что в Дія возвращаются полезные государственные услуги для украинцев. К примеру, с начала апреля физические лица-предприниматели могут вносить изменения в ФЛП или закрывать его. Все эти услуги предоставляются украинцам онлайн, что критически важно на фоне широкомасштабного вторжения России с 24 февраля.

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Источник
Министерство цифровой трансформации
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