У сервісних центрах МВС відновили послугу перереєстрації авто

У сервісних центрах МВС відновили надання корисної послуги – перереєстрацію транспортного засобу.

– Відтепер ми відновлюємо можливість перереєстрації авто. У цей тяжкий час слід максимально забезпечити доступ до державних послуг. Тому що кожна така дія – це наше “вистій” для країни, – зазначив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп’ятий.

Відомо, що українці також можуть скласти іспити на категорії С1, С, С1Е, РЄ, D1, D, D1, E, DE.

Для тих, хто вже пройшов навчання в автошколі, буде доступною теоретичною частиною іспиту на отримання категорії B.

У МВС нагадали, що практичну частину зараз скасовано, але це не стосується категорій А1, А, В1.

Крім цього, раніше вже помітно спростили отримання або заміну посвідчення водія. Більше не потрібно мати медичної довідки. Проте решта документів з обов’язкового переліку залишилася без змін – паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення водія (за наявності) та довідка з поліції (у разі крадіжки документа).

Також на період воєнного часу водіям категорії B дозволили керувати вантажним транспортом. Йдеться про категорії С та С1 – авто вагою понад 3,5 т.