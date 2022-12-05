В Австралії почали будувати найбільший радіотелескоп у світі

У Австралії починаються роботи над найпотужнішим у світі радіотелескопом. Там буде побудовано понад 100 тис. антен, що дасть змогу астрономам заглянути в космос на мільярди років назад.

Величезна міжурядова робота SKA була проголошена одним з найбільших наукових проєктів цього століття. Це допоможе вченим зазирнути в ранні періоди історії Всесвіту, коли формувалися перші зірки та галактики. Його також використовуватимуть для дослідження темної енергії, причин розширення Всесвіту та потенційного пошуку позаземного життя.

Спочатку SKA включатиме дві групи телескопів – одну у Ваджаррі, другу – у Кару.

Зараз дивляться

– Телескопи SKA будуть доволі чутливими, щоб виявити радар аеропорту на планеті, що обертається навколо зірки за десятки світлових років від нас, тому можуть навіть відповісти на найбільше питання з усіх: Чи одні ми у Всесвіті? – сказала директорка SKA-Low Сара Пірс.

Професорка Ліза Гарві-Сміт, астроном із Університету Нового Південного Вельсу, назвала це знаменним днем для світової астрономії, додавши, що більше тисячі людей працювали протягом 20 років, щоб зробити це реальністю, і кожен буде сьогодні пишатися цим колективним досягненням.