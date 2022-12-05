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Космос

В Австралии начали строить крупнейший радиотелескоп в мире

5 декабря 2022, 09:44
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Космос
Источник: Depositphotos

В Австралии начинаются работы над самым мощным в мире радиотелескопом. Там будет построено более 100 тыс. антенн, что позволит астрономам заглянуть в космос на миллиарды лет назад.

Огромная межправительственная работа SKA была провозглашена одним из крупнейших научных проектов этого века. Это позволит ученым заглянуть в ранние периоды истории Вселенной, когда формировались первые звезды и галактики. Он также будет использоваться для исследования темной энергии, причин расширения Вселенной и потенциального поиска внеземной жизни.

Первоначально SKA будет включать в себя две группы телескопов — одну в Ваджарри, вторую — в Кару.

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— Телескопы SKA будут достаточно чувствительными, чтобы обнаружить радар аэропорта на планете, вращающейся вокруг звезды в десятках световых лет от нас, поэтому могут даже ответить на самый большой вопрос из всех: Одни ли мы во Вселенной? — сказала  директор SKA-Low Сара Пирс.

Профессор Лиза Харви-Смит, астроном из Университета Нового Южного Уэльса, назвала это знаменательным днем ​​для мировой астрономии, добавив, что более тысячи человек работали в течение 20 лет, чтобы сделать это реальностью, и каждый будет сегодня гордиться этим коллективным достижением.

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Источник
The Guardian
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