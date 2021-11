У США під час падіння невеликого літака у штаті Нью-Джерсі загинув космічний турист компанії Blue Origin 49-річний Глен де Вріс.

Про це повідомила компанія американського мільярдера Джеффа Безоса на своїй сторінці у Twitter.

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired. pic.twitter.com/1hwnjntTVs

— Blue Origin (@blueorigin) November 12, 2021