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Космос

В авіакатастрофі у США загинув космічний турист Blue Origin

13 Листопада 2021, 10:39
Марія Степанюк редактор стрічки
Глен де Вріс

У США під час падіння невеликого літака у штаті Нью-Джерсі загинув космічний турист компанії Blue Origin 49-річний Глен де Вріс.

Про це повідомила компанія американського мільярдера Джеффа Безоса на своїй сторінці у Twitter.

Поліція штату Нью-Джерсі повідомила, що літак впав у лісистій місцевості в Хемптон-Тауншип, приблизно в 40 милях на північний захід від Нью-Йорка.

У записах FAA йдеться, що Cessna 172 – чотиримісний літак, який використовувався для тренувальних і розважальних польотів – став учасником смертельної катастрофи за “невідомих обставин у густій ​​лісистій місцевості”. Національна рада з безпеки на транспорті повідомила, що розслідує аварію.

За словами військовослужбовців штату, де Вріса на борту супроводжував 54-річний Томас П. Фішер, який теж загинув.

У жовтні де Вріс разом із актором Вільямом Шатнером здійснив політ у космос. Це був другий космічний політ Blue Origin із повністю цивільним екіпажем.

20 липня мільярдер Джефф Безос полетів до космосу на борту ракетно-капсульної системи New Shepard. Це був перший пілотований космічний політ Blue Origin із пасажирами на борту. Cуборбітальний політ тривав близько 11 хвилин і встановив три світові рекорди.

Джерело
CNN
Теги
Blue Origin , Космос , Політ у космос , Смерть
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