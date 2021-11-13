У США під час падіння невеликого літака у штаті Нью-Джерсі загинув космічний турист компанії Blue Origin 49-річний Глен де Вріс.

Про це повідомила компанія американського мільярдера Джеффа Безоса на своїй сторінці у Twitter.

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired. pic.twitter.com/1hwnjntTVs — Blue Origin (@blueorigin) November 12, 2021

Поліція штату Нью-Джерсі повідомила, що літак впав у лісистій місцевості в Хемптон-Тауншип, приблизно в 40 милях на північний захід від Нью-Йорка.

У записах FAA йдеться, що Cessna 172 – чотиримісний літак, який використовувався для тренувальних і розважальних польотів – став учасником смертельної катастрофи за “невідомих обставин у густій ​​лісистій місцевості”. Національна рада з безпеки на транспорті повідомила, що розслідує аварію.

За словами військовослужбовців штату, де Вріса на борту супроводжував 54-річний Томас П. Фішер, який теж загинув.

У жовтні де Вріс разом із актором Вільямом Шатнером здійснив політ у космос. Це був другий космічний політ Blue Origin із повністю цивільним екіпажем.

20 липня мільярдер Джефф Безос полетів до космосу на борту ракетно-капсульної системи New Shepard. Це був перший пілотований космічний політ Blue Origin із пасажирами на борту. Cуборбітальний політ тривав близько 11 хвилин і встановив три світові рекорди.