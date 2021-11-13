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Космос

В авиакатастрофе в США погиб космический турист Blue Origin

13 ноября 2021, 10:39
Марія Степанюк редактор ленты
Глен де Вріс

В США при падении небольшого самолета в штате Нью-Джерси погиб космический турист компании Blue Origin 49-летний Глен де Врис.

Об этом сообщила компания американского миллиардера Джеффа Безоса на своей странице в Twitter.

Полиция штата Нью-Джерси сообщила, что самолет упал в лесистой местности в Хэмптон-Тауншип, примерно в 40 милях к северо-западу от Нью-Йорка.

В записях FAA говорится, что Cessna 172 – четырехместный самолет, который использовался для тренировочных и развлекательных полетов – стал участником смертельной катастрофы при “неизвестных обстоятельствах в густой лесистой местности”. Национальный совет по безопасности на транспорте сообщил, что расследует аварию.

По словам военнослужащих штата, де Вриса на борту сопровождал 54-летний Томас П. Фишер, который тоже погиб.

В октябре де Врис вместе с актером Уильямом Шатнером совершил полет в космос. Это был второй космический полет Blue Origin с полностью гражданским экипажем.

20 июля миллиардер Джефф Безос полетел в космос на борту ракетно-капсульной системы New Shepard. Это был первый пилотируемый космический полет Blue Origin с пассажирами на борту. Cуборбитальный полет длился около 11 минут и установил три мировых рекорда.

Источник
CNN
Теги
Blue Origin , Космос , Полет в космос , Смерть
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