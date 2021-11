В США при падении небольшого самолета в штате Нью-Джерси погиб космический турист компании Blue Origin 49-летний Глен де Врис.

Об этом сообщила компания американского миллиардера Джеффа Безоса на своей странице в Twitter.

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired. pic.twitter.com/1hwnjntTVs

— Blue Origin (@blueorigin) November 12, 2021