В США при падении небольшого самолета в штате Нью-Джерси погиб космический турист компании Blue Origin 49-летний Глен де Врис.

Об этом сообщила компания американского миллиардера Джеффа Безоса на своей странице в Twitter.

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired. pic.twitter.com/1hwnjntTVs — Blue Origin (@blueorigin) November 12, 2021

Полиция штата Нью-Джерси сообщила, что самолет упал в лесистой местности в Хэмптон-Тауншип, примерно в 40 милях к северо-западу от Нью-Йорка.

В записях FAA говорится, что Cessna 172 – четырехместный самолет, который использовался для тренировочных и развлекательных полетов – стал участником смертельной катастрофы при “неизвестных обстоятельствах в густой лесистой местности”. Национальный совет по безопасности на транспорте сообщил, что расследует аварию.

По словам военнослужащих штата, де Вриса на борту сопровождал 54-летний Томас П. Фишер, который тоже погиб.

В октябре де Врис вместе с актером Уильямом Шатнером совершил полет в космос. Это был второй космический полет Blue Origin с полностью гражданским экипажем.

20 июля миллиардер Джефф Безос полетел в космос на борту ракетно-капсульной системы New Shepard. Это был первый пилотируемый космический полет Blue Origin с пассажирами на борту. Cуборбитальный полет длился около 11 минут и установил три мировых рекорда.