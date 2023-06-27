NASA показало визуализацию выбросов углекислого газа (CO2) в атмосферу Земли в течение 2021 года.

На обнародованных роликах показано, где больше всего выбросов и как меняется процесс в течении всего года. Оранжевый цвет обозначает выбросы от ископаемого топлива, красный — от сжигания биомассы, зеленый — наземные экосистемы, синий — океан.

Так, например, в Северной и Южной Америке самое загрязненное место по объему выбросов углекислого газа находится в северо-восточном регионе США — Нью-Йорке. Зеленая пульсация — тропические леса Амазонки, они поглощают CO2 в светлое время суток.

Наиболее заметны выбросы ископаемого топлива в Китае. В то же время над Австралией в течение большей части года заметна просадка биосферы суши.

Также видны выбросы ископаемого топлива в Европе, а красным цветом выделены выбросы от пожаров в Центральной Африке.