NASA попередило людство про можливий інтернет-апокаліпсис, після якого всесвітня мережа припинить працювати. Це може статися протягом наступного десятиліття.

За даними агентства, у всьому винна сонячна активність – буря може змусити людство забути про мережу на місяці та навіть роки.

Цикл активності Сонця триває 11 років. Під час піку відбуваються потужні спалахи. І хоча вони не становлять загрози для нас, магнітні бурі можуть вивести з ладу супутники або нашкодити астронавтам на МКС, а також пошкодити всю комунікаційну систему на Землі.

У NASA вказали на вразливості інфраструктури та ризики, з якими може зіткнутися людство. Інтернет-апокаліпсис зробить марним не тільки інтернет, а й лінії електропередач і супутники.

У космічному агентстві спробують цьому запобігти – для цього довелося відправити зонд NASA Parker Solar Probe до зірки, щоб дізнатися більше про механізми Сонця.

Під час порівняльного зближення зонд зміг вловити тонку структуру сонячного вітру – вчені змогли дізнатися більше про магнітні поля. Тепер експерти можуть передбачити сонячні бурі, які здатні порушити роботу земних електромереж.

Космічне агентство займається не тільки вивченням Сонця – NASA вдалося перетворити 98% усієї сечі та поту астронавтів на питну воду. Це стало реальністю завдяки вакуумній дистиляції за системою контролю довкілля та життєзабезпечення. Це величезне досягнення для всього людства.