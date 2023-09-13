Компанія Apple представила адаптер для зарядки нових iPhone 15 за $29 (близько 1050 грн). За допомогою невеликого аксесуара можна заряджати смартфон з USB Type-C за допомогою кабеля Lightning.

Так, продажі відкриті на сайті Apple – новинку можна було придбати відразу після презентації iPhone 15, який оснастили новою зарядкою. Примітно, що $29 – це величезна ціна на просто адаптер, багато брендів продають повноцінні кабелі USB Type-C в рази дешевше, і для них не потрібні перехідники. Новинка знадобиться тим, хто вже мав iPhone із зарядкою Lightning і хоче придбати новинку.

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І хоча аксесуари вже доступні до продажу, замовити нові смартфони компанії можна буде вже з 22 вересня.

Нагадаємо, що Apple представила оновлені AirPods – навушники не змінилися, але ось кейс отримав зарядку Type-C. Тепер технологія Lightning відійшла в минуле, адже в неї була низка недоліків, та й у Європі змінилися правила щодо електроніки.

Однак, на презентації 12 вересня було представлено не лише навушники та телефони – було помітно оновлено годинник, і це стосується навіть Watch Ultra 2. Що показали на презентації Apple 2023 – читайте на Фактах ICTV.