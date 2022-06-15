Кожна людина наразі знає, що таке пароль. Будь-хто з нас має смартфони, соцмережі, електронні пошти, банківські додатки тощо, де може бути потрібний довільний набір знаків, що складається з букв, цифр та інших символів, який підтверджує особистість та повноваження.
Пароль має бути надійним, щоб ніхто не зміг його зламати. У Держспецзв’язку вирішили нагадати основні правила використання та зміни так званого коду.
Ознаки надійного пароля:
Зараз дивляться
- Понад вісім символів.
- Не містить поширених поєднань літер та слів.
- Не містить символів, які повторюються чи йдуть один за одним (11111, 12345, QQQQ тощо).
- Не містить вашого імені, прізвища, дати народження та інших персональних даних.
- Не містить імені, прізвища чи дати народження ваших батьків, дітей, чоловіка, дружини.
- Такого слова немає в англійській, українській мовах та бажано інших теж.
- Містить спеціальні символи, цифри, великі та маленькі літери.
- Створений за допомогою сервісу генерування паролів.
- Використовуєте його лише на одному сервісі.
- Ви не зберігаєте пароль у себе на смартфоні чи ноутбуці в нотатках.
- Його немає на сайті Have I Been Pwned.
- Його немає на наліпці вашого ноутбука, що стоїть посеред офісу.
- Його не знають ваші рідні, кохані, друзі, колеги та випадкові знайомі.
- Ваш пароль повинен суттєво відрізнятись від попереднього, який ви використовували на цьому сервісі.
Чого не можна робити з паролем:
- Надсилати комусь повідомленням.
- Дублювати на інших сервісах.
- Залишати у вільному доступі, наприклад, на папірці в офісі.
Як легко використовувати складні паролі:
- Користуйтеся генератором паролів – щоб не вигадувати їх щоразу.
- Зберігайте складні комбінації в менеджері паролів.
- Використовуйте парольні фрази – їх легше запам’ятовувати.
- Придумайте систему генерування паролів, щоб щоразу не доводилося вигадувати комбінації та дублювати на різних ресурсах.
- Використовуйте пристрій для безпечної автентифікації на підтримуючих сервісах (наприклад, для електронних підписів).
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