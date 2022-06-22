Любое устройство может быть поражено вредоносным программным обеспечением, которое, к сожалению, не всегда может быть очевидным для пользователя.

Нетипичное поведение гаджета сразу же должно насторожить его хозяина, поскольку сейчас в киберпространстве множество различных угроз.

В Госспецсвязи рассказали, какие “симптомы” не нужно оставлять без внимания:

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Быстро садится батарея при низкой интенсивности пользования. Замедление в работе. Частые сбои в работе — отключение, перезагрузка. Внезапное уменьшение объема памяти. Всплывающие окна, реклама. Появляются приложения, которые вы не устанавливали. Изменение настроек без вашей участи. Передача больших объемов трафика даже редко используемыми программами. Включение Wi-Fi, геолокации при отключении опций вручную. Непонятные системные сообщения. Самовольная работа клавиатуры или курсора.

Что делать, чтобы минимизировать риск заражения гаджета: