Любое устройство может быть поражено вредоносным программным обеспечением, которое, к сожалению, не всегда может быть очевидным для пользователя.
Нетипичное поведение гаджета сразу же должно насторожить его хозяина, поскольку сейчас в киберпространстве множество различных угроз.
В Госспецсвязи рассказали, какие “симптомы” не нужно оставлять без внимания:
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- Быстро садится батарея при низкой интенсивности пользования.
- Замедление в работе.
- Частые сбои в работе — отключение, перезагрузка.
- Внезапное уменьшение объема памяти.
- Всплывающие окна, реклама.
- Появляются приложения, которые вы не устанавливали.
- Изменение настроек без вашей участи.
- Передача больших объемов трафика даже редко используемыми программами.
- Включение Wi-Fi, геолокации при отключении опций вручную.
- Непонятные системные сообщения.
- Самовольная работа клавиатуры или курсора.
Что делать, чтобы минимизировать риск заражения гаджета:
- Пользуйтесь антивирусом и проверяйте устройство на наличие угроз.
- Установите обновление устройств. Это обеспечивает повышение безопасности и устраняет выявленные недостатки системы.
- Загружайте на смартфон приложения только из официальных магазинов — Play Market, App Store. Проверяйте их список и разрешенные доступы к данным. Удаляйте подозрительные приложения и те, что не устанавливали лично.
- Не используйте сломанные версии платных программ. Если нет возможности купить — найдите бесплатную альтернативу.
- Откажитесь от российских приложений и сервисов.
- Не загружайте файлы из неизвестных источников или от неизвестных, малознакомых отправителей. Вредоносный код может содержать даже файлы, которые имеют вид безопасных – например, как файлы форматов .docx, xlsx и так далее.
- Если требуется загрузить файл, перед открытием проверьте его антивирусом.
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