Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Интернет

Замедление и частые сбои: как понять, что гаджет взломан

22 июня 2022, 12:16
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Замедление и частые сбои: как понять, что гаджет взломан
Источник: Pexels

Любое устройство может быть поражено вредоносным программным обеспечением, которое, к сожалению, не всегда может быть очевидным для пользователя.

Нетипичное поведение гаджета сразу же должно насторожить его хозяина, поскольку сейчас в киберпространстве множество различных угроз.

В Госспецсвязи рассказали, какие “симптомы” не нужно оставлять без внимания:

Сейчас смотрят
  1. Быстро садится батарея при низкой интенсивности пользования.
  2. Замедление в работе.
  3. Частые сбои в работе — отключение, перезагрузка.
  4. Внезапное уменьшение объема памяти.
  5. Всплывающие окна, реклама.
  6. Появляются приложения, которые вы не устанавливали.
  7. Изменение настроек без вашей участи.
  8. Передача больших объемов трафика даже редко используемыми программами.
  9. Включение Wi-Fi, геолокации при отключении опций вручную.
  10. Непонятные системные сообщения.
  11. Самовольная работа клавиатуры или курсора.

Что делать, чтобы минимизировать риск заражения гаджета:

  1. Пользуйтесь антивирусом и проверяйте устройство на наличие угроз.
  2. Установите обновление устройств. Это обеспечивает повышение безопасности и устраняет выявленные недостатки системы.
  3. Загружайте на смартфон приложения только из официальных магазинов — Play Market, App Store. Проверяйте их список и разрешенные доступы к данным. Удаляйте подозрительные приложения и те, что не устанавливали лично.
  4. Не используйте сломанные версии платных программ. Если нет возможности купить — найдите бесплатную альтернативу.
  5. Откажитесь от российских приложений и сервисов.
  6. Не загружайте файлы из неизвестных источников или от неизвестных, малознакомых отправителей. Вредоносный код может содержать даже файлы, которые имеют вид безопасных – например, как файлы форматов .docx, xlsx и так далее.
  7. Если требуется загрузить файл, перед открытием проверьте его антивирусом.
Читайте также:
Замедление и частые сбои: как понять, что гаджет взломанБез имен и бумажек: 14 правил создания надежного пароля

Теги
Кибербезопасность
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь