13 січня компанія SpaceX виведе на орбіту український супутник Січ-2-30 за допомогою ракети. Запуск запланований на 17.25 за київським часом, і він відбудеться з американського космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал.

Сама місія отримала назву Transporter-3 – за планом, багаторазова ракета-носій Falcon 9 виведе супутник на навколоземну орбіту, а потім повернеться. Відомо, що на запуск влада США виділила SpaceX лише 29 хвилин — права на помилку немає. Щоправда, якщо запуск все ж таки не вдасться здійснити — його перенесуть на 17.25 14 січня.

Традиційно за запуском ракети SpaceX можна буде поспостерігати.

Відео з космодрому буде доступним на YouTube. Поки що трансляція зображає логотип SpaceX – вона увімкнеться за 10 хвилин до старту — о 17.15 за Києвом.

Онлайн-трансляція запуску ракети SpaceX з українським супутником Січ-2-30

Нагадаємо, що супутник Січ-2-30 збудували в державному конструкторському бюро Південне, розташоване у Дніпрі. Космічний апарат робитиме знімки поверхні Землі, а також передаватиме дані з магнітосфери планети.

Спочатку відправлення пристрою було заплановане на грудень 2021 року, але процес перенесли. У планах України відправити як мінімум 8 вітчизняних супутників на орбіту до 2025 року.