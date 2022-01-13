13 січня компанія SpaceX виведе на орбіту український супутник Січ-2-30 за допомогою ракети. Запуск запланований на 17.25 за київським часом, і він відбудеться з американського космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал.

Для України це дуже важлива місія — космічний апарат допоможе не лише вивчати Землю та магнітосферу планети, а й стежити за пересуванням військових. Так, у планах країни відправити на навколоземну орбіту як мінімум 8 апаратів до 2025 року.

Космічна криза України

Нагадаємо, що з моменту останнього відправлення супутника Січ-2 минуло понад 10 років. Тоді космічний апарат відправили за допомогою нашої ракети Дніпро-1, яку створювали разом із російськими компаніями.

Сам запуск відбувався у Росії. Щоправда, місію важко назвати успішною — через півтора року зв’язок із супутником було втрачено.

З того часу Україна залишилася без космічних апаратів на навколоземній орбіті.

З початком війни у ​​2014 році наша країна залишилася без російських компонентів, які були дуже важливими для виробництва. Ми також залишилися без випробувального центру, який використовувався для українських супутників.

Характеристики супутника Січ-2-30

Супутник Січ-2-30, який сьогодні полетить до космосу, створювався з 2017 року на конструкторському бюро Південне у Дніпрі. Тут його розробляли з нуля і навіть проводили випробування. Спочатку апарат отримав назву Січ-2, але потім у назву додали приставку 30 – все заради 30-річчя Дня Незалежності України.

Щоправда, новинка відрізняється від свого попередника. За словами розробника супутника Костянтина Білоусова, у ньому замінили деякі деталі на якісніші, а також оновили операційну систему. Він має прослужити помітно довше.

Відомо, що на виробництво супутника пішло 120-130 млн грн. Гроші виділили із бюджету держави.

За запуск ракети SpaceX компанія Ілона Маска попросила ще 1,99 млн грн.

Головні завдання супутника

За словами державного космічного агентства України, апарат виконуватиме в основному цивільні завдання.

Моніторинг використання земель, рослинності, лісових та водних ресурсів, допомога у ліквідації наслідків стихійних лих та цифровізація економіки.

Супутник може побачити предмет на поверхні землі, якщо його розміри перевищують 7 метрів.

Для захисту України він також чудово підійде — супутник зможе передавати інформацію про створення інженерних споруд, переміщення військової техніки та кораблів. Один знімок камери зможе охопити смугу поверхні землі довжиною 36 км.

Відомо, що перші знімки він надішле астрономам уже через кілька годин після запуску – до Центру управління польотами. Перешкодити отримувати зображення можуть лише хмари, але таких днів близько 85 із 365 в Україні.

За розрахунками розробників, супутник працюватиме щонайменше 3 роки.