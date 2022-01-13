13 января компания SpaceX выведет на орбиту украинский спутник Січ-2-30 с помощью ракеты. Запуск запланирован на 17.25 по Киевскому времени, и он состоится с американского космического центра Кеннеди на мысе Канаверал.

Сама миссия получила название Transporter-3 — по плану, многоразовая ракета-носитель Falcon 9 выведет спутник на околоземную орбиту, а затем благополучно вернется назад. Известно, что на запуск власти США выделили SpaceX только 29 минут — права на ошибку нет. Правда, если запуск все же не удастся осуществить — его перенесут на 17.25 14 января.

Традиционно, за запуском ракеты SpaceX можно будет понаблюдать.

Видео с космодрома будет доступным на YouTube. Пока трансляция отображает логотип SpaceX — она включится за 10 минут до старта — в 17.15 по Киеву.

Онлайн-трансляция запуска ракеты SpaceX с украинским спутником Січ-2-30

Напомним, что спутник Січ-2-30 построили в государственном конструкторском бюро Южное, расположенное в Днепре. Космический аппарат будет делать снимки поверхности Земли, а также передавать данные с магнитосферы планеты.

Изначально, отправка устройства была запланирована на декабрь 2021 года, но процесс перенесли. В планах Украины — отправить как минимум 8 отечественных спутников на орбиту до 2025 года.