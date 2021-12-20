20 грудня українська кіберспортивна команда Natus Vincere перемогла у великому турнірі World Final 2021 з відеогри CS:GO. За перше місце вони здобули $500 тис. призових.

У фіналі українці здобули перемогу над російською командою Gambit Esports з рахунком 2:1. У протистоянні вони спочатку програли, а потім показали майстерність у решті двох матчів.

Нагадаємо, що це вже друге протистояння української та російської команди – на найбільшому турнірі PGL Major Stockholm 2021 Natus Vincere вдалося здобути перемогу над Gambit Esports – тоді вони боролися за вихід у півфінал. Наша команда перемогла у заході без жодної поразки – всього NaVi провели на турнірі шість зустрічей, а у фіналі турніру здолали G2 Esports. Крім кубка, вони також отримали $1 млн. призових.

Команда перемогла на World Final 2021 у день народження капітана команди, Кирила “Boombl4” Михайлова. Йому виповнилося 22 роки. За свою кар’єру він заробив $936 тис. без урахування призових на World Final 2021.

Нагадаємо, що NaVi також відзначилися і в престижній премії The Game Awards – вони стали найкращим кіберспортивним колективом, а член команди Олександр Костильов, відоміший під ніком s1mple, став найкращим кіберспортсменом 2021 року.