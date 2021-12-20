20 декабря украинская киберспортивная команда Natus Vincere победила в крупном турнире World Final 2021 по видеоигре CS:GO. За первое место они получили $500 тыс. призовых.

В финале украинцы одержали победу над российской командой Gambit Esports со счетом 2:1. В противостоянии они сначала проиграли, а затем показали мастерство в остальных двух матчах.

Напомним, что это уже второе противостояние украинской и российской команды: на крупнейшем турнире PGL Major Stockholm 2021 Natus Vincere удалось одержать победу над Gambit Esports — тогда они боролись за выход в полуфинал. Наша команда победила в мероприятии без единого поражения — всего NAVI провели на турнире шесть встреч, а в финале турнира одолели G2 Esports. Помимо кубка, они также получили $1 млн призовых.

Команда победила на World Final 2021 в день рождения капитана команды, Кирилла «Boombl4» Михайлова. Ему исполнилось 22 года. За свою карьеру он заработал $936 тыс. — без учета призовых на World Final 2021.

Напомним, что NaVi также отличились и в престижной премии The Game Awards — они стали лучшим киберспортивным коллективом, а член команды Александр Костылев, более известный под ником s1mple, стал самым лучшим киберспортсменом 2021 года.