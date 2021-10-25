Компанія Rockstar Games опублікувала трейлер гри Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Користувачі мережі виявили зміни, які викликали хвилю обговорень.

Як виявилося, на одному з кадрів короткого ролика показали Філа Кессіді з Grand Theft Auto: Vice City, який займається торгівлею зброї у віртуальному світі. І хоча в трейлері його показали на мить, він одягнений у чорну футболку із зображенням черепа, проте в оригіналі на одязі був інший малюнок — прапор Конфедерації.

Деякі користувачі форуму Reddit визнали це за цензуру і засудили. До того ж сама серія GTA завжди іронічно показувала гострі проблеми не тільки США, але і всього світу. Завдяки такому оповіданню грі й вдалося заслужити визнання серед багатомільйонної армії фанатів.

Нагадаємо, що до збірки входять ремастери легендарних ігор, які показали публіці понад 15 років тому – GTA III, GTA: Vice City і GTA: San Andreas. Компанія поліпшила графіку, але залишила без змін ігровий процес — в компанії Rockstar хочуть, щоб молоде покоління геймерів також оцінили ігри, які помітно застаріли візуально.

Причин для заміни прапора Конфедерації на череп кілька — після смерті Джоржда Флойда в США почалися масові протести. Саме тоді й почали приписувати прапор Конфедеративних Штатів Америки до расистських символів.

Нагадаємо, що вихід оновленої трилогії запланований на 11 листопада 2021 року.