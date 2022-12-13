Українські користувачі Twitter не можуть увійти або зареєструватися в соцмережі з використанням свого мобільного номера. Компанія перестала приймати абонентів мобільних операторів України.

Так, при створенні аккаунта немає можливості вказати код країни і телефонний номер. Незважаючи на це, російські номери залишаються в списку.

– Привіт, Ілон Маск. Схоже, що більше неможливо використовувати український номер для підтвердження номера телефону, двофакторної аутентифікації. України немає у вашому списку країн, – написала команда UNITED 24.media в Twitter.

Hey @elonmusk, it seems like it’s no longer possible to have a Ukrainian number verify a Twitter account/two-factor authentication. Ukraine is not in your list of countries, see our screenshot. Зараз дивляться It’s vital for us to keep showing the world what’s going on in our country. pic.twitter.com/XQl0PAQvYU — UNITED24.media (@United24media) December 13, 2022

Це може бути пов’язано із заявою мільярдера про те, що на “ботів чекає сюрприз”. Про що він також написав у Twitter.

The bots are in for a surprise tomorrow — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2022

Що мав на увазі Маск – невідомо, однак після цього соцмережею був заблокований трафік приблизно 30 провайдерів по всьому світу. Здебільшого постраждали країни азіатсько-тихоокеанського регіону. Про це пише Platformer.

Таким чином Ілон хотів очистити Twitter від спаму, проте замість видалення окремих ботів, компанія заблокувала трафік ряду мобільних операторів.

Після скарг користувачів Twitter розблокував операторів і повідомив їм, що стався збій, викликаний змінами в конфігурації маршрутизації. Однак для України проблема залишається актуальною.