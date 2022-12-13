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Українці не можуть зайти у Twitter – у чому проблема

13 Грудня 2022, 19:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Twitter
Джерело: Depositphotos

Українські користувачі Twitter не можуть увійти або зареєструватися в соцмережі з використанням свого мобільного номера. Компанія перестала приймати абонентів мобільних операторів України.

Так, при створенні аккаунта немає можливості вказати код країни і телефонний номер. Незважаючи на це, російські номери залишаються в списку.

– Привіт, Ілон Маск. Схоже, що більше неможливо використовувати український номер для підтвердження номера телефону, двофакторної аутентифікації. України немає у вашому списку країн, – написала команда UNITED 24.media в Twitter.

Це може бути пов’язано із заявою мільярдера про те, що на “ботів чекає сюрприз”. Про що він також написав у Twitter.

Що мав на увазі Маск – невідомо, однак після цього соцмережею був заблокований трафік приблизно 30 провайдерів по всьому світу. Здебільшого постраждали країни азіатсько-тихоокеанського регіону. Про це пише Platformer.

Таким чином Ілон хотів очистити Twitter від спаму, проте замість видалення окремих ботів, компанія заблокувала трафік ряду мобільних операторів.

Після скарг користувачів Twitter розблокував операторів і повідомив їм, що стався збій, викликаний змінами в конфігурації маршрутизації. Однак для України проблема залишається актуальною.

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Twitter Ілон Маск Україна
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