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Украинцы не могут зайти в Twitter — в чем проблема

13 декабря 2022, 19:55
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Twitter
Источник: Depositphotos

Украинские пользователи Twitter не могут войти или зарегистрироваться в соцсети с использованием своего мобильного номера. Компания перестала принимать абонентов мобильных операторов Украины.

Так, при создании аккаунта нет возможности указать код страны и телефонный номер. Несмотря на это, российские номера остаются в списке.

— Привет, Илон Маск. Похоже, что больше невозможно использовать украинский номер для подтверждения номера телефона, двухфакторной аутентификации. Украины нет в вашем списке стран, — написала команда UNITED24.media в Twitter.

Это может быть связано с заявлением миллиардера о том, что “ботов ждет сюрприз”. О чем он также написал в Twitter.

Что имел ввиду Маск — неизвестно, однако после этого соцсетью был заблокирован трафик примерно 30 провайдеров по всему миру. В большинстве своем пострадали страны азиатско-тихоокеанского региона. Об этом пишет Platformer.

Таким образом Илон хотел очистить Twitter от спама, однако вместо удаления отдельных ботов, компания заблокировала трафик ряда мобильных операторов.

После жалоб пользователей Twitter разблокировал операторов и сообщил им, что произошел сбой, вызванный изменениями в конфигурации маршрутизации. Однако для Украины проблема остается актуальной.

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Twitter Илон Маск Украина
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