Ілон Маск розпустив раду довіри та безпеки Twitter. Мільярдер також пообіцяв прибрати сині галочки для тих користувачів, які набули верифікації.

Що стосується ради довіри та безпеки – рішення Маска аргументується недоречністю структури у розробці продуктів та політики компанії.

Про це йдеться у корпоративному листі, який розіслали співробітникам із цього підрозділу.

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– Twitter вирішив знову оцінити, як найкраще використати зовнішню інформацію в нашій роботі з розробки продуктів та політики. Ми вирішили, що рада довіри та безпеки – не найкраща структура для цього, – повідомляється у листі.

Раніше Маск говорив про можливе створення ради модерації контенту. Щоправда, як він функціонуватиме, і чи замінить команду довіри та безпеки – невідомо.

Також Ілон заявив, що незабаром почнуть видаляти застарілі сині галочки зі сторінок користувачів, які їх придбали.

Мільярдер додав, що вони лунали за безглуздим і корумпованим принципом.

Все це відбувається на тлі чергового нововведення – Маск вирішив повернути верифікацію Twitter Blue. Тепер послуга коштує $8, але для власників iPhone – $11. Все через великі податки від Apple, які Ілон активно критикує.