Компания Google презентовала новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro на собственном чипе Tensor.

На телефоны поставили OLED-дисплеи со сканером отпечатка пальца. На Pixel 6 установили 6,4-дюймовый FHD+ экран с частотой обновления 90 Гц, а Pro версия получила 6,7-дюймовый QHD+ экран с частотой обновления до 120 Гц.

The full lineup of #Pixel6 and Pixel 6 Pro#Pixel6Launch pic.twitter.com/VZHkSHDgw2 — Made By Google (@madebygoogle) October 19, 2021

Однако большая часть презентации Google была посвящена чипу Tensor. В частности Pixel 6 и Pixel 6 Pro теперь могут уменьшать размытость фотографий и даже удалять людей на фоне. В компании Google уверяют, что Tensor — это главный конкурент для новейших процессоров Snapdragon от Qualcomm.

Face Unblur on #Pixel6 makes sure faces in your photos are seen clearly, powered by #GoogleTensor.* #Pixel6Launch pic.twitter.com/xLQqH9I3VM — Made By Google (@madebygoogle) October 19, 2021

На обе модели смартфонов установили 50-мегапиксельную камеру и 12-мегапиксельную широкоугольную камеру, а в Pixel 6 Pro имеется еще и телеобъектив. Кроме того, версия Pro получила более широкий угол обзора на фронтальной камере.

Spot stuff wayyyyyyyyyyyyyyyyyyyy far away in your pics with improved 20x Super Res Zoom* on #Pixel6 Pro. ???? #Pixel6Launch pic.twitter.com/X44gUcV9Rf — Made By Google (@madebygoogle) October 19, 2021

Смартфоны работают на базе Android 12. Pixel 6 получил 8 ГБ оперативной памяти, а Pixel 6 Pro — 12 ГБ.

Цены на Pixel 6 и Pixel 6 Pro: