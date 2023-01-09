Компанія Zoom анонсувала появу віртуальних аватарів у програмі для відеоконференцій. Вони будуть працювати подібно до Memoji від Apple, і відображатимуть рухи в реальному часі.

Крім рухів рук і тіла, камера фіксуватиме і міміку обличчя, передаючи її аватару. На думку компанії, це допоможе “оживити” конференції, і надати можливість не з’являтися в камері особисто. Втім, ідея внести аватари навіть для Zoom не нова – на початку 2023 року компанія показала аналогічну функцію, але із зображенням тварин. Це також допоможе замінити статичні зображення профілю.

Зараз функція з людськими аватарами доступна як бета-тест, і згодом буде додано все більше рис обличчя, зачісок та різних параметрів налаштування.

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До того ж компанія додала шаблони – це налаштування, які зручні для різних зустрічей. Наприклад, для великих зустрічей можна запустити запис екрану та автоматичні субтитри, а для семінарів – контроль користувачів.

У Zoon також незабаром з’являться ланцюжки повідомлень та реакція на них. Це допоможе користувачам чіткіше висловити свої емоції та реагувати на публікації.

Серед інших змін – додавання запитань та відповідей на зборах. Функція знадобиться викладачам та вчителям.

Раніше Факти ICTV зробили докладну інструкцію, як змінити мову в Zoom. Вона допоможе тим, хто хоче збільшити комфорт від використання програми.