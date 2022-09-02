Zoom — програма для організації відеоконференцій, розроблена компанією Zoom Video Communications.

Сервіс Zoom використовують для підтримки робочих зв’язків, проведення онлайн-зустрічей і навчання в школах та університетах. Користуватись програмою можна з різних пристроїв – як з комп’ютера, так і з планшета чи телефона.

Як у Zoom змінити мову – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Як замінити мову у програмі Zoom

У Zoom можна обрати одну з наступних мов:

Китайська (спрощена і традиційна)

English

Французька

Німецька

Італійська

Японська

Корейська

Польська

Португальська

Російська

Іспанська

Турецька

В’єтнамська

Крім того, у Zoom Mobile Apps для ОС Android і iOS мова визначається автоматично за мовою операційної системи.

Зміна мови на Windows

Завантажте додаток та свій комп’ютер та відкрийте його.

У нижній панелі керування на своєму комп’ютері знайдіть значок ^ та натисніть на нього.

Натисніть на значок Zoom правою кнопкою мишки.

Наведіть курсор на опцію Switch Languages (Переключити мову).

Виберіть потрібну мову.

Додаток Zoom перезавантажиться, і вам потрібно буде відкрити його або знову увійти в систему.

Зміна мови на сайті Zoom

Якщо ви не завантажували додаток, а користуєтесь сервісом онлайн, через веб-сайт, щоби змінити мову вам потрібно:

Зайти на сайт zoom.us

Увійдіть у свій обліковий запис та в налаштуваннях змініть мову.

Якщо ви не ввійшли до свого облікового запису:

Пролистайте мишкою вниз до кінця будь-якої сторінки на сайті Zoom.

У нижньому правому кутку сторінки знайдіть функцію Мова.

Виберіть потрібну вам мову, натиснувши на неї.

Сайт перезавантажиться та змінить мову.

Міняємо мову на пристроях mac OS

Перейдіть в Finder, а там виберіть Додатки. Знайдіть та клацніть на значок Zoom правою кнопкою миші. Наведіть курсор на опцію Switch Languages (Переключити мову). Виберіть мову, на якій буде відображатися Zoom.

Як змінити мову у Zoom на мобільних пристроях

iOS

В iOS мова Zoom визначається мовою операційної системи. Тому, щоби змінити мову в Zoom, вам доведеться змінити мову операційної системи.

Відкрийте Налаштування на своєму пристрої. Там знайдіть пункт Загальні. Далі виберіть Мову і регіон. Натисніть Мова iPhone. Виберіть потрібну мову. Натисніть Готово.

Ви успішно змінили мову свого пристрою, тепер потрібно просто перезавантажити Zoom.

Android

Мова Zoom на Android теж визначається автоматично та залежить від мови вашого пристрою. Щоби змінити це:

Відкрийте Налаштування. Натисніть Мова та введення. Виберіть пункт Нова мова та виберіть потрібну.

Після цього Zoom автоматично змінить мову.

Де завантажити Zoom

Щоб почати користуватися програмою, її потрібно закачати. Встановити додаток Zoom можна на комп’ютер або мобільний пристрій.

Зробити це доволі просто, необхідно безкоштовно завантажити програму на офіційному сайті zoom.us.

Платформа доступна для операційних систем Windows, MacOS, Android та iOS та має плагін, що дозволяє використовувати Zoom у браузерах Google Chrome та Mozilla Firefox.