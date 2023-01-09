Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Интернет

В Zoom появятся виртуальные аватары и шаблоны для встреч: как у Apple и Meta

9 января 2023, 12:11
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
дзвінок по zoom, відеодзвінок
Источник: Depositphotos

Компания Zoom анонсировала появление виртуальных аватаров в приложении для видеоконференций. Они будут работать подобно Memoji от Apple, и будут отображать движения в реальном времени.

Помимо движений рук и тела, камера будет фиксировать и мимику лица, передавая ее аватару. По мнению компании, это поможет “оживить” конференции, и при этом предоставить возможно не появляться в камере лично. Впрочем, идея внести аватары даже для Zoom не нова — в начале 2023 года компания показала аналогичную функцию, но с изображением животных. Это также поможет заменить статичные изображения профиля.

Сейчас функция с человеческими аватарами доступна в качестве бета-теста, и со временем будет добавлено все больше черт лиц, причесок и различных параметров настройки.

Сейчас смотрят

Ко всему этому компания добавила шаблоны — это настройки, которые удобны для различных встреч. К примеру, для больших встреч можно запустить запись экрана и автоматические субтитры, а для семинаров — контроль пользователей.

В Zoon также в скором времени появятся цепочки сообщений и реакция на них. Это поможет пользователям более четко выразить свои эмоции и реагировать на публикации.

Среди прочих изменений — добавление вопросом и ответов на собраниях. Функция пригодится преподавателям и учителям.

Ранее Факты ICTV сделали подробную инструкцию, как сменить язык в Zoom. Она поможет тем, кто хочет увеличить комфорт от использования приложения.

Читайте также:
В Zoom появятся виртуальные аватары и шаблоны для встреч: как у Apple и MetaВидеосвязь через Zoom: где скачать и как пользоваться

Теги
додаток
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь