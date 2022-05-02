У Telegram з’явилися функції, які доступні лише за платною підпискою. Новинку виявили у бета-версії програми месенджера для iOS.

Серед змін – новий набір наліпок та емодзі, які доступні лише за гроші.

І поки Telegram Premium недоступний для користувачів, майбутні оновлення виявили бета-тестери, які використовують Telegram TestFlight.

Для надсилання унікальних наліпок, платну функцію повинен оформити як відправник, так і одержувач. Якщо цього не зробити, при натисканні на наклейку з’явиться пропозиція оплати. Крім всіх перерахованих вище функцій, користувачі також отримають біля імені спеціальну “зірку”.

Про вартість послуги поки що не повідомляється. Ще 2020 року розробник Telegram Павло Дуров заявив, що з 2021 року месенджер почне приносити дохід. Тоді й з’явилася реклама, яку розміщають у великих каналах.

Судячи з наліпок та емодзі, Telegram зароблятиме гроші за схемою програми Discord – за $10 на місяць користувачі отримують більше унікальних наліпок, а також додаткові декорації для облікового запису.

На початку травня у Telegram з’явилося кілька корисних функцій – за допомогою сервісу тепер можна керувати криптовалютними гаманцями, купувати цифрову валюту, а також перераховувати її з одного рахунку на інший. Все це можна зробити в межах чату зі співрозмовником.