В Telegram появилась функции, которые доступны только по платной подписке. Новинку обнаружили в бета-версии приложения мессенджера для iOS.

Среди изменений — новый набор стикеров и эмодзи, которые доступны только за деньги.

И пока Telegram Premium недоступен для пользователей, грядущие обновления обнаружили бета-тестеры, использующие Telegram TestFlight.

Для отправки уникальных стикеров, платную функцию должен оформить как отправитель, так и получатель. Если этого не сделать, при нажатии на наклейку появится предложение оплаты. Помимо всех вышеперечисленных функций, пользователи также получат возле имени специальную “звезду”.

О стоимости услуги пока не сообщается. Еще в 2020 году разработчик Telegram Павел Дуров заявил, что с 2021 года мессенджер начнет приносить доход. Тогда и появилась реклама, которую размещают в крупных каналах.

Судя по стикерам и эмодзи, Telegram будет зарабатывать деньги по схеме приложения Discord — за $10 в месяц пользователи получают больше уникальных наклеек, а также дополнительные декорации для учетной записи.

В начале мая у Telegram появилось несколько полезных функций — с помощью сервиса теперь можно управлять криптовалютными кошельками, покупать цифровую валюту, а также перечислять ее с одного счета на другой. Все это можно сделать в пределах чата с собеседником.