Компанію Ілона Маска Neuralink звинувачують у вбивствах 1,5 тис. тварин. Корпорація мільярдера займається розробкою імплантів для мозку, які надалі хочуть вставляти у людей.

Проти Neuralink розпочато федеральне розслідування. Воно було запущене з ініціативи генерального інспектора Міністерства сільського господарства США. Цілком можливо, що компанію визнають винною у порушенні Закону про захист тварин.

Закон про захист тварин регулює поводження з тваринами у дослідницьких та випробувальних закладах.

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Відомо, що розслідування могли розпочати після внутрішніх скарг співробітників – вони заявляють, що поспішні випробування на тваринах викликають непотрібні страждання та смерть.

За заявою підлеглих, Маск підганяє випробування, через що загинула величезна кількість тварин. Схоже, мільярдер хоче досягти успіху за будь-яку ціну, і обійти конкурентів не тільки в ракетобудуванні та створенні авто, а й у виробництві чипів для людського тіла.

Нагадаємо, що на початку грудня глава Neuralink анонсував можливі випробування імплантів на людях. Мільярдер заявив, що це відбудеться протягом шести місяців. Ілон додав, що перший чіп буде як iPhone 1 – тобто революційним на свій час.