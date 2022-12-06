Компанию Илона Маска Neuralink обвиняют в убийствах 1,5 тыс. животных. Корпорация миллиардера занимается разработкой имплантов для мозга, которые в дальнейшем хотят внедрять в людей.

Против Neuralink начато федеральное расследование. Оно было запущено по инициативе генерального инспектора Министерства сельского хозяйства США. Вполне возможно, что компанию признают виновной в нарушении Закона о защите животных.

Закон о защите животных регулирует обращение с животными в исследовательских и испытательных учреждениях.

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Известно, что расследование могли начать после внутренних жалоб сотрудников — они заявляют, что поспешные испытания на животных вызывают ненужные страдания и смерть.

По заявлению подчиненных, Маск подгоняет испытания, из-за чего погибло огромное количество животных. Похоже, миллиардер хочет добиться успехом любой ценой, и обойти конкурентов не только в ракетостроении и создании авто, но и в производстве чипов для человеческого тела.

Напомним, что в начале декабря глава Neuralink анонсировал возможные испытания имплантов на людях. Миллиардер заявил, что это произойдет в течение шести месяцев. Илон добавил, что первый чип будет как iPhone 1 — другими словами, революционным на свое время.