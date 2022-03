Соціальна мережа TikTok тимчасово призупиняє роботу на території Росії у зв’язку з новим законом держави про “фейки”.

Платформа прибирає можливість прямих трансляцій та завантаження нових відео, щоб убезпечити своїх співробітників та користувачів.

– У світлі нового російського закону про фейкові новини, у нас немає іншого вибору, окрім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу, поки ми розглядаємо наслідки цього закону для безпеки. Це не вплине на нашу службу обміну повідомленнями в програмі, – повідомили у компанії.

2/ In light of Russia’s new ‘fake news’ law, we have no choice but to suspend livestreaming and new content to our video service while we review the safety implications of this law. Our in-app messaging service will not be affected.

— TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022