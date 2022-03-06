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TikTok призупиняє роботу в Росії

6 Березня 2022, 21:05
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
TikTok
Джерело: Depositphotos

Соціальна мережа TikTok тимчасово призупиняє роботу на території Росії у зв’язку з новим законом держави про “фейки”.

Платформа прибирає можливість прямих трансляцій та завантаження нових відео, щоб убезпечити своїх співробітників та користувачів.

– У світлі нового російського закону про фейкові новини, у нас немає іншого вибору, окрім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу, поки ми розглядаємо наслідки цього закону для безпеки. Це не вплине на нашу службу обміну повідомленнями в програмі, – повідомили у компанії.

У компанії пообіцяли, що продовжать оцінювати обставини в Росії, щоб визначити, коли сервіс зможе повністю відновити свої послуги, зробивши безпеку головним пріоритетом.

Нагадаємо, що 4 березня президент Росії ухвалив закон, який передбачає кримінальну відповідальність за “фейки” щодо дій російської армії в Україні. Покарання варіюється від штрафу в розмірі 1,5 млн руб. до 15 років за ґратами.

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Теги
TikTok , Війна в Україні , Росія
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