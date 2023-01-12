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У NASA показали нове відео, яке охоплює 133 дні на Сонці

12 Січня 2023, 17:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Сонце
Джерело: Depositphotos

У NASA показали поверхню Сонця, що постійно змінюється, за допомогою таймлапсу, який охоплює 133 дні.

У відео, тривалість якого година, показано, що відбувалося із Сонцем протягом чотирьох місяців – з 12 серпня по 22 грудня 2022 року.

Обсерваторія сонячної динаміки NASA (SDO) зняла це відео як частину постійного спостереження сонячних спалахів та іншої космічної погоди.

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– Цей 133-денний таймлапс демонструє фотографії, зроблені на довжині хвилі 17,1 нанометрів, що є екстремально-ультрафіолетовою довжиною хвилі, яка показує найзовнішній атмосферний шар Сонця – корону, – йдеться в описі під відео.

На відео також можна побачити яскраві, активні області надгарячої плазми, що проливаються поверхнею Сонця, коли воно обертається по своїй осі, роблячи одне повне обертання протягом 27 земних днів.

– Петлі, що простягаються над яскравими областями, є магнітними полями, які захопили гарячу плазму. Ці яскраві області також є джерелом сонячних спалахів, які з’являються у вигляді яскравих спалахів, коли магнітні поля об’єднуються в процесі, який називається магнітним повторним з’єднанням, – говорять у NASA.

Ви можете побачити деякі темні моменти у відео. Вони були викликані затемненнями Землі та Місяця.

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Джерело
Space
Теги
NASA Сонце
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