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У NASA назвали нову дату запуску телескопа Джеймса Вебба у космос

21 Грудня 2021, 08:35
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Телескоп
Джерело: Depositphotos

NASA відправить до космосу телескоп Джеймса Вебба вже 24 грудня. Відомо, що запуск відбудеться о 14:20 за Києвом.

Старт відкладали кілька разів і тепер космічне агентство визначилося з остаточною датою.

Новий апарат стане найбільшим і найпотужнішим телескопом, який відправили до космосу. За зліт відповідає компанія Arianespace, яка надала для запуску ракету Ariane 5.

– Космічний телескоп Джеймса Вебба буде запущено 24 грудня, – повідомила космічна компанія Arianespace у Twitter.

Новий телескоп завдав клопоту вченим та інженерам — за час його створення, творцям довелося потроїти бюджет, що спричинило безліч проблем. Але тепер він готовий до вивчення космосу.

Телескоп Джеймса Вебба слідує стопами легендарного телескопа Hubble, який допомагав вченим останні 30 років.

Новий апарат набагато кращий за свого попередника. Він важить 11 тонн — удвічі більше за Hubble. Великі шестикутники золотистого відтінку – це найцінніша частина телескопа. Ці дзеркала мають діаметр 6,5 м. Нинішній апарат може похвалитися дзеркалами розміром 2,5 м.

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Джерело
NASA
Теги
NASA , Космос
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