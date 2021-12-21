NASA відправить до космосу телескоп Джеймса Вебба вже 24 грудня. Відомо, що запуск відбудеться о 14:20 за Києвом.

Старт відкладали кілька разів і тепер космічне агентство визначилося з остаточною датою.

Новий апарат стане найбільшим і найпотужнішим телескопом, який відправили до космосу. За зліт відповідає компанія Arianespace, яка надала для запуску ракету Ariane 5.

– Космічний телескоп Джеймса Вебба буде запущено 24 грудня, – повідомила космічна компанія Arianespace у Twitter.

????️ The James Webb Space Telescope is confirmed for the target launch date of December 24, at 09:20 am Kourou time (12:20 UTC / 13:20 CET).#WebbFliesAriane #VA256 pic.twitter.com/UmdAvB0yQz — Arianespace (@Arianespace) December 18, 2021

Новий телескоп завдав клопоту вченим та інженерам — за час його створення, творцям довелося потроїти бюджет, що спричинило безліч проблем. Але тепер він готовий до вивчення космосу.

Телескоп Джеймса Вебба слідує стопами легендарного телескопа Hubble, який допомагав вченим останні 30 років.

Новий апарат набагато кращий за свого попередника. Він важить 11 тонн — удвічі більше за Hubble. Великі шестикутники золотистого відтінку – це найцінніша частина телескопа. Ці дзеркала мають діаметр 6,5 м. Нинішній апарат може похвалитися дзеркалами розміром 2,5 м.