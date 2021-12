NASA відправить до космосу телескоп Джеймса Вебба вже 24 грудня. Відомо, що запуск відбудеться о 14:20 за Києвом.

Старт відкладали кілька разів і тепер космічне агентство визначилося з остаточною датою.

Новий апарат стане найбільшим і найпотужнішим телескопом, який відправили до космосу. За зліт відповідає компанія Arianespace, яка надала для запуску ракету Ariane 5.

????️ The James Webb Space Telescope is confirmed for the target launch date of December 24, at 09:20 am Kourou time (12:20 UTC / 13:20 CET).#WebbFliesAriane #VA256 pic.twitter.com/UmdAvB0yQz

— Arianespace (@Arianespace) December 18, 2021