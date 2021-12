NASA отправит в космос телескоп Джеймса Уэбба уже 24 декабря. Известно, что запуск состоится в 14:20 по Киеву.

Старт откладывали несколько раз, и теперь космическое агентство определилось с окончательной датой.

Новый аппарат станет самым большим и мощным телескопом, который отправили в космос. За взлет отвечает компания Arianespace, которая предоставила для запуска свою ракету Ariane 5.

????️ The James Webb Space Telescope is confirmed for the target launch date of December 24, at 09:20 am Kourou time (12:20 UTC / 13:20 CET).#WebbFliesAriane #VA256 pic.twitter.com/UmdAvB0yQz

— Arianespace (@Arianespace) December 18, 2021