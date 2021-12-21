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В NASA назвали новую дату запуска телескопа Джеймса Уэбба в космос

21 декабря 2021, 08:35
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Телескоп
Источник: Depositphotos

NASA отправит в космос телескоп Джеймса Уэбба уже 24 декабря. Известно, что запуск состоится в 14:20 по Киеву.

Старт откладывали несколько раз, и теперь космическое агентство определилось с окончательной датой.

Новый аппарат станет самым большим и мощным телескопом, который отправили в космос. За взлет отвечает компания Arianespace, которая предоставила для запуска свою ракету Ariane 5.

Космический телескоп Джеймса Уэбба будет запущен 24 декабря, — сообщила космическая компания Arianespace в Twitter.

Новый телескоп принес хлопот ученым и инженерам — за время его создания, создателям пришлось утроить бюджет, что стало причиной множества проблем. Но теперь он готов к изучению космоса.

Телескоп Джеймса Уэбба следует по стопам легендарного телескопа Hubble, который помогал ученым последние 30 лет.

Новый аппарат гораздо лучше своего предшественника. Он весит 11 тонн — вдвое больше Hubble. Большие шестиугольники золотистого оттенка – это самая ценная часть телескопа. Эти зеркала имеют диаметр 6,5 м. Нынешний аппарат может похвастаться зеркалами размером 2,5 м.

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Источник
NASA
Теги
NASA , Космос
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