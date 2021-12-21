NASA отправит в космос телескоп Джеймса Уэбба уже 24 декабря. Известно, что запуск состоится в 14:20 по Киеву.

Старт откладывали несколько раз, и теперь космическое агентство определилось с окончательной датой.

Новый аппарат станет самым большим и мощным телескопом, который отправили в космос. За взлет отвечает компания Arianespace, которая предоставила для запуска свою ракету Ariane 5.

Космический телескоп Джеймса Уэбба будет запущен 24 декабря, — сообщила космическая компания Arianespace в Twitter.

????️ The James Webb Space Telescope is confirmed for the target launch date of December 24, at 09:20 am Kourou time (12:20 UTC / 13:20 CET).#WebbFliesAriane #VA256 pic.twitter.com/UmdAvB0yQz — Arianespace (@Arianespace) December 18, 2021

Новый телескоп принес хлопот ученым и инженерам — за время его создания, создателям пришлось утроить бюджет, что стало причиной множества проблем. Но теперь он готов к изучению космоса.

Телескоп Джеймса Уэбба следует по стопам легендарного телескопа Hubble, который помогал ученым последние 30 лет.

Новый аппарат гораздо лучше своего предшественника. Он весит 11 тонн — вдвое больше Hubble. Большие шестиугольники золотистого оттенка – это самая ценная часть телескопа. Эти зеркала имеют диаметр 6,5 м. Нынешний аппарат может похвастаться зеркалами размером 2,5 м.