У Мінцифрі планують під’єднати до інтернету всі дитячі садки, школи, університети та коледжі зі сховищами. Усі укриття у навчальних закладах матимуть доступ до швидкісної мережі, щоб процес навчання не переривався під час повітряної тривоги.

За заявою Мінцифри, разом із МОН та телекомунікаційними компаніями буде безкоштовно надано необхідне обладнання для реалізації ідеї. Мета ініціативи – оснастити всі заклади інтернетом до початку навчального року.

Наразі міністерство має перші 2,5 тис. роутерів 1 тис. модемів, за допомогою яких можна провести інтернет у сотні навчальних закладів.

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Щоб увімкнути інтернет, представнику навчального закладу необхідно подати заявку до Мінцифри. Згодом з’явиться дашборд, який покаже кількість заявок у режимі реального часу.

– Створюємо всі умови для безперервної та безпечної освіти, – заявили у Мінцифрі.

Багато шкіл у столиці повернуться до свого колишнього навчального процесу – у КМДА заявили, що майже 70% батьків проголосували за очний формат навчання дітей у школах. Щоправда, поки що це попередні оцінки опитування. Цього року особлива увага приділятиметься безпеці дітей у навчальних закладах, а експертна комісія вже перевірила усі школи.