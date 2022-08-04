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Интернет

В Минцифре планируют подключить все школы с убежищами к интернету

4 августа 2022, 12:45
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
школа
Источник: Depositphotos

В Минцифре планируют подключить к интернету все детские сады, школы, университеты, и колледжи с убежищами. Все укрытия в учебных заведениях получат доступ к скоростной сети, чтобы процесс обучения не прерывался во время воздушной тревоги.

По заявлению Минцифры, вместе с МОН и телекоммуникационными компаниями будет бесплатно предоставлено необходимое оборудование для реализации идеи. Цель инициативы — оснастить все заведения интернетом до начала учебного года.

Сейчас министерство имеет первые 2,5 тыс. роутеров 1 тыс. модемов, с помощью которых можно провести интернет в сотни учебных заведений.

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Чтобы подключить интернет, представителю учебного заведения необходимо подать заявку Минцифре. Со временем появится дашборд, который покажет количество заявок в режиме реального времени.

— Создаем все условия для непрерывного и безопасного образования, — заявили в Минцифре.

Многие школы в столице вернутся к своему прежнему учебному процессу — в КМГА заявили, что почти 70% родителей проголосовали за очный формат обучения детей в школах. Правда, пока это предварительные оценки опроса. В этом году особое внимание будет уделяться безопасности детей в учебных заведениях, а экспертная комиссия уже проверила все школы.

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Источник
Министерство цифровой трансформации
Теги
бомбосховище Війна в Україні Мінцифри Школи
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