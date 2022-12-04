Розробники культової аркади Fortnite показали геймплейний трейлер четвертого розділу. Ролик опублікували на YouTube-каналі Epic Games, творців відеоігри.

Так, на гравців чекають масштабні оновлення – дадуть пограти на нових локаціях, покататися на нових засобах пересування, а також кастомізувати героїв скінами. Творці Fortnite люблять додавати в гру персонажів з інших проєктів – цього разу з’явився відьмак Геральт із Рівії, Халк із всесвіту Marvel та Кат Рока з Doom.

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Серед дрібних оновлень – змінили інтерфейс бойового пропуску. Щодо нової карти, то це сюжетне продовження третього сезону – тоді було зруйновано острів.

Гравці також зіткнуться із системою перків – вони діють протягом матчу та діляться на активні та пасивні. Нововведення допоможе урізноманітнити ігровий процес.

У Fortnite також оновили анімацію подолання дрібних укриттів, додали сім нових видів зброї та випадкові гарячі точки, де геймери зможуть знайти унікальну зброю.

Нагадаємо, що гравці Fortnite зібрали для України $144 млн на фоні війни з Росією. Так, розробники гри вирішили підтримати нашу країну у боротьбі за свободу та незалежність. Таку суму вдалося зібрати лише за два тижні.