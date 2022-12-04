Разработчики культовой аркады Fortnite показали геймплейный трейлер четвертой главы. Ролик опубликовали на YouTube-канале Epic Games, создателей видеоигры.

Так, игроков ждут масштабные обновления — дадут поиграть на новых локациях, покататься на новых средствах передвижения, а также кастомизировать героев скинами. Создатели Fortnite любят добавлять в игру персонажей из других проектов — в этот раз появился ведьмак Геральт из Ривии, Халк из вселенной Marvel и Палач Рока из Doom.

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Среди мелких обновлений — изменили интерфейс боевого пропуска. Что касается новой карты, то это сюжетное продолжение третьего сезона — тогда был разрушен остров.

Игроки также столкнутся с системой перков — они действуют в течение матча и делятся на активные и пассивные. Нововведение поможет разнообразить игровой процесс.

В Fortnite также обновили анимацию преодолевания мелких укрытий, добавили семь новых видов оружия и случайные горячие точки, где геймеры смогут найти уникальное оружие.

Напомним, что игроки Fortnite собрали для Украины $144 млн на фоне войны с Россией. Так, разработчики игры решили поддержать нашу страну в борьбе за свободу и независимость. Такую сумму удалось собрать всего за две недели.