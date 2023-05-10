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У Дії з’явилося єВідновлення: як подати заявку на відшкодування зруйнованого житла

10 Травня 2023, 13:02
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ремонт
Джерело: Unsplash

У Дії запрацювала нова послуга – єВідновлення. Вона знадобиться тим українцям, житло яких постраждало під час війни.

Так, українці можуть розраховувати на максимальну суму компенсації у 200 тис. грн. Щоправда, є й інші обмеження – послуга доступна в тому разі, якщо нерухомість підлягає відновленню і не була повністю відремонтованою.

Отримані на відновлення кошти можна витратити на будматеріали, і вони зберігатимуться на спеціальній банківській картці єВідновлення. Аналогічні цифрові рахунки були в українців у вигляді єПідтримки.

У Мінцифри також показали, як подати заявку на відновлення пошкодженого житла через Дію:

  1. Повідомте Дію про пошкоджену нерухомість через заявку єВідновлення та уточніть дані.
  2. Залиште свої контактні дані та оберіть банківський рахунок єВідновлення в одному з доступних банків.
  3. Заповніть анкету та надішліть для опрацювання.

Через деякий час місцева влада має направити комісію для дослідження пошкодженого житла і визначить суму компенсації. Після цього зазначена сума з’явиться на банківському рахунку, її потрібно витратити протягом 12 місяців.

Раніше в Мінцифри заявили, чи можливі вибори через Дію. Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік заявив, що це реально, але просто зараз про це навіть не йдеться. До того ж, це вирішуватиме вже Центральна виборча комісія.

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Теги
Війна в Україні Дія
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