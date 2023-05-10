У Дії запрацювала нова послуга – єВідновлення. Вона знадобиться тим українцям, житло яких постраждало під час війни.
Так, українці можуть розраховувати на максимальну суму компенсації у 200 тис. грн. Щоправда, є й інші обмеження – послуга доступна в тому разі, якщо нерухомість підлягає відновленню і не була повністю відремонтованою.
Отримані на відновлення кошти можна витратити на будматеріали, і вони зберігатимуться на спеціальній банківській картці єВідновлення. Аналогічні цифрові рахунки були в українців у вигляді єПідтримки.
У Мінцифри також показали, як подати заявку на відновлення пошкодженого житла через Дію:
- Повідомте Дію про пошкоджену нерухомість через заявку єВідновлення та уточніть дані.
- Залиште свої контактні дані та оберіть банківський рахунок єВідновлення в одному з доступних банків.
- Заповніть анкету та надішліть для опрацювання.
Через деякий час місцева влада має направити комісію для дослідження пошкодженого житла і визначить суму компенсації. Після цього зазначена сума з’явиться на банківському рахунку, її потрібно витратити протягом 12 місяців.
Раніше в Мінцифри заявили, чи можливі вибори через Дію. Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік заявив, що це реально, але просто зараз про це навіть не йдеться. До того ж, це вирішуватиме вже Центральна виборча комісія.